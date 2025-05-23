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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti. -VTR-
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (23 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
60 saniyede bugün (23 Mayıs 2025)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Geçen sene hem büyümeyi başardık hem de bir dezenflasyon sürecini başlatmış olduk
Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvuru duyurusu yayımlandı
Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
Emine Erdoğan "Uluslararası Aile Forumu"nun kapanış programına katıldı
Uluslararası Aile Forumu'nun ikinci gününde nüfusla ilgili panel yapıldı

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