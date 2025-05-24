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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (24 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
60 saniyede bugün (24 Mayıs 2025)

İstanbul'da FETÖ operasyonda 8 şüpheli yakalandı
Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Özdil'den "toplumun temel taşı aile" vurgusu
Bakan Göktaş, Filistinli mevkidaşıyla Türkiye'ye getirilen Gazzeli hasta çocuklarla buluştu
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Suçla ve suç odaklarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz
Şırnak'ta şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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