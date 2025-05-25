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Galatasaray Futbol Takımı, şampiyonluk kutlamaları kapsamında Galatasaray Lisesi'nden üstü açık otobüsle hareket edecek. Takım otobüsünden yayındayız.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (25 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
60 saniyede bugün (25 Mayıs 2025)

Şanlıurfa'da beton kolonun altında mahsur kalan kedi yavrusu kurtarıldı
İzmir'de zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
İstanbul yağışlı havanın etkisine girecek
Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının etkili olması bekleniyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

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