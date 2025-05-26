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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (26 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
60 saniyede bugün (26 Mayıs 2025)

Diyanet'in hacılara özel kargo hizmeti bu yıl da sürecek
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