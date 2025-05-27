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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (27 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

27.05.2025 - Güncelleme : 27.05.2025
60 saniyede bugün (27 Mayıs 2025)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Azerbaycan'a ziyarette bulunacak
Kahramanmaraş merkezli depremlerin Malatya fayına etkisine ilişkin saha araştırmaları sürüyor
Iğdır'da 10 bin dönüm arazi mera olarak çiftçilerin hizmetine açıldı
İzmir'de fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Marmaris'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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