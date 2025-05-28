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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (28 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
60 saniyede bugün (28 Mayıs 2025)

Malatya'da sağanak ve dolu etkili oldu
Düzce'de haşema giyen kadının havuza alınmamasına ilişkin 2 sanığın yargılandığı davada karar
Bakan Işıkhan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ile görüştü
Emine Erdoğan'dan "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılışına ilişkin video paylaşımı
Milli Mücadele'nin ilk genelgesinin yayımlanmasının üzerinden 106. yıl geçti

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