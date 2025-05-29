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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (29 Mayıs 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
60 saniyede bugün (29 Mayıs 2025)

Dışişleri Bakanı Fidan: Ukrayna ve Rusya'nın bir masa etrafında müzakere edebilmeleri için Türkiye ideal bir aktör
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarı diledi
Minguzzi cinayeti sanığının adresini sosyal medyada paylaşan çocuğu darbeden 8 şüpheli hakkında iddianame
Bakan Göktaş: 'Aile Yılı' içerisinde çocuklarımız için güvenli bir dijital ortam çalışmalarımızı tamamlamakta kararlıyız
10. Yargı Paketi TBMM'de

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