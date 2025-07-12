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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da “Kızılcahamam Toplu Açılış ve Anahtar Teslim Töreni”nde konuşuyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (12 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

12.07.2025 - Güncelleme : 12.07.2025
60 saniyede bugün (12 Temmuz 2025)

"Huzur İstanbul" uygulamasında 757 kişi gözaltına alındı
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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