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İstanbul Valisi Davut Gül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıldönümü dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri için düzenlenen programda konuşuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (13 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
60 saniyede bugün (13 Temmuz 2025)

DMM'den Galata Kulesi'nde çekilen yanıltıcı nitelikteki videoya ilişkin açıklama
İBB soruşturmasının şüphelisi Yıldız'a ait olduğu iddia edilen 4 bin 500 hediye market çekine el konuldu
AGS ve ÖABT temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı
Marmara Adası açıklarında makine dairesinde yangın çıkan feribot iskeleye yanaştırıldı
Ordu'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

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