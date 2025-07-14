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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımın Avusturya’da kamp yaptığı otelde açıklamalarda bulunuyor.
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (14 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

14.07.2025 - Güncelleme : 14.07.2025
60 saniyede bugün (14 Temmuz 2025)

Çorum'da ekili alanda çıkan yangına müdahale sürüyor
Başkentte sıcak hava etkisini sürdürüyor
Samsun istiklal madalyasına 101 yıl sonra kavuşacak
Edirne'de geniş bir alanda etkili olan anız yangını kontrol altına alındı
Pendik'te İSKİ'ye ait arıtma tesisinde yangın çıktı

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