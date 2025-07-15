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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katılıyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (15 Temmuz 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
60 saniyede bugün (15 Temmuz 2025)

Ankara, Konya ve Aksaray çevreleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Grand Kartal Otel yangını davası
YÖK'ten FETÖ bağlantısı nedeniyle tanınmayan yurt dışındaki üniversitelere ilişkin açıklama
Yurdun çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarına müdahaleler devam ediyor
Türkiye, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik müdahalelerini kınadı

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