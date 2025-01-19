Dolar
35.46
Euro
36.43
Altın
2,702.92
ETH/USDT
3,356.00
BTC/USDT
105,600.00
BIST 100
9,977.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (19 Ocak 2025)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

19.01.2025 - Güncelleme : 19.01.2025
60 saniyede bugün (19 Ocak 2025)

Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı, Ermenistan'dan Türkiye'ye getirildi
Yüksekova'da sahipsiz köpekler ekipler tarafından toplanıyor
Mavi Vatan-2025 Tatbikatı tamamlandı
Bakan Yumaklı'dan Hakkari'de bir çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısında ölümüne ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan sahipsiz köpeklerin saldırısında ölen Eslem Teker'e ilişkin açıklama

Benzer haberler

60 saniyede bugün (19 Ocak 2025)

60 saniyede bugün (19 Ocak 2025)

60 saniyede bugün (17 Ocak 2025)

60 saniyede bugün (16 Ocak 2025)

60 saniyede bugün (15 Ocak 2025)

60 saniyede bugün (15 Ocak 2025)
60 saniyede bugün (14 Ocak 2025)

60 saniyede bugün (14 Ocak 2025)
60 saniyede bugün (13 Ocak 2025)

60 saniyede bugün (13 Ocak 2025)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet