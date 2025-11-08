Dolar
60 saniyede bugün

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti. AJet'in katkılarıyla...

08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'in tutuklandığı rüşvet soruşturmasında 3 kişiye daha gözaltı
Bakan Kurum: Gelecek hafta 350 bininci deprem konutunu teslim edeceğiz, yıl sonunda evine girmeyen depremzede kalmayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin tescil edildiği bir dönüm noktasıdır
DSİ'nin geliştirdiği "Sensör Havzası Projesi" ile taşkınlar önceden saptanarak zararları azaltılacak
AFAD gönüllüsü 350 üniversite öğrencisi, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor

60 saniyede bugün (08 Kasım 2025)

