Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara’da “Geleceğin Harekat Ortamını Şekillendirecek Teknolojiler Programı”nda konuşuyor.
Gündem, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Kahramanmaraş'ta deprem soruşturmalarının tamamı sonuçlandırıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta 13 bin 632 deprem soruşturmasının tamamı neticelendirildi.

İzzet Mazı  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Kahramanmaraş'ta deprem soruşturmalarının tamamı sonuçlandırıldı

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, AA muhabirine, depremin ilk anından bu yana yargısal sürecin kesintisiz ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi amacıyla özel yapılanmaya gidildiğini belirtti.

Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde "Deprem Soruşturmaları Bürosu" kurulduğunu hatırlatan Tiryaki, şunları kaydetti:

"Depremler toplumda derin izler bıraktı. Milletimizi derinden yaralayan bu büyük felaketin ardından yürütülen her işlemde, vatandaşlarımızın yaşadığı acının farkında olarak hareket ediyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının, yaralanan ve mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın hassasiyetlerini gözetmek temel sorumluluğumuzdur. Deprem nedeniyle açılan 13 bin 632 soruşturma dosyasının tamamı sonuçlandırılmıştır. Yapılan adli tahkikat ve incelemeler sonucunda bu dosyalardan 11 bin 665'iyle alakalı birleştirme kararı, 479'uyla alakalı yetkisizlik kararı, 1049'u hakkında takipsizlik kararı verilmiştir. 439 soruşturma dosyasıyla ilgili de şüpheliler hakkında kamu davası açılmıştır."

68 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildi

Kamu görevlilerine yönelik süreçlerin de titizlikle yürütüldüğünü aktaran Tiryaki, kamu görevlileri yönünden 172 dosyada iddianame tanzim edildiğini, yargılaması tamamlanarak hüküm verilen dosya sayısının 65 olduğunu, bu kapsamda da 68 sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiğini ifade etti.

Başsavcı Tiryaki, kamu görevlilerine yönelik 25 dosyada ise tutuklu sanık bulunmadığına işaret ederek, soruşturmaların bilimsel veriler ışığında yürütüldüğünü vurguladı.

10 üniversiteden bilirkişi heyetinin sürece katkı sunduğunu ve teknik raporların titizlikle değerlendirildiğini dile getiren Tiryaki, "Bu süreçte temel ilkemiz, hukuki sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesi, hakkaniyetin gözetilmesi ve hukukun herkese karşı eşit ve üstün olduğunun kararlılıkla uygulanmasıdır. Hiçbir dosyanın sürüncemede kalmasına izin verilmemiş, her iddia titizlikle incelenmiş ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için gerekli tüm işlemler yapılmıştır." dedi.

Tiryaki, deprem sonrası yürütülen yargısal süreçlerin yalnızca hukuki bir görev değil, aynı zamanda toplumsal vicdanın gereği olduğunu belirterek, sürecin büyük hassasiyet ve sorumluluk bilinciyle yürütüldüğünü sözlerine ekledi.

