Gündem, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Hatay'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Hatay'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin 3. yılında anma programı ve mezarlık ziyaretleri dolayısıyla okullarda eğitim öğretime bir gün ara verileceği bildirildi.

Mehmet Bayrak  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Hatay'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Hatay

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelindeki eğitim kurumlarında 6 Şubat 2026 Cuma günü eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca birinci derece yakınlarını kaybeden kamu personelinin kabristan ziyaretlerini yapabilmeleri için kurum yöneticileri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlama yapmalarına karar verilmiştir."

Hatay'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek
Hatay'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

Hatay'da depremin üçüncü yılı nedeniyle 6 Şubat'ta eğitime ara verilecek

