Yaşam, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Depremzede kadın, terzilik yaparak engelli babası, oğlu ve 3 kardeşine bakıyor

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan evlerinin yerine hayırseverlerce yaptırılan yeni yuvasına yerleşen 28 yaşındaki Nuriye Geller, terzilik yaparak engelli babası, oğlu ve annelik yaptığı 3 kardeşinin geçimini sağlıyor.

Lale Köklü Karagöz  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Depremzede kadın, terzilik yaparak engelli babası, oğlu ve 3 kardeşine bakıyor Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Babası Reşit (53), 10 yaşındaki oğlu Hüseyin Can, üvey kardeşleri Hüseyin (13), Abdurrahman (12) ve Muhammed (11) ile yaşadıkları Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'ndeki evleri 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Geller ve ailesine, geçen yıl Ülkem Okuyor Derneği organizasyonuyla sosyal medyadan ulaşılan hayırseverlerin desteği ile yeni bir ev inşa edildi.

Yeni yuvasına yerleşen Geller'e yine dernek aracılığıyla dikiş makinesi ve dikim malzemeleri temin edilerek, genç kadının iş kurmasına yardımcı olundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Evinin bir köşesini dikim atölyesine çeviren Geller, hem derneğin hem de mahallelinin siparişlerini dikerek ek kazanç elde ediyor.

"Kazanıyorum, en azından mutfak alışverişimi çıkartıyorum"

Nuriye Geller, AA muhabirine, dernek başkanı Havva Aydanur Ertuğrul'un ve hayırseverlerin yardımıyla kendisinin ve ailesinin yaşamlarının kolaylaştığını söyledi.

Önce içerisinde huzurla yaşayacakları eve kavuştuklarını, şimdi de elinin iş tuttuğunu anlatan Geller, şöyle devam etti:

"Artık sıcak bir yuvamız var, evimizde rahat uyuyoruz. Havva Hanım sağ olsun, bir konuda daha bana yardımcı oldu. Ona dikiş yapabildiğimi söyledim, o da 'Sana dikiş makinesi alalım, bize dikiş yap.' dedi, ben de kabul ettim. Bildiğim bir işti, sonra kendim kıyafetlerimi diktim, sonra derneğin siparişleri oldu. Kazanıyorum, en azından mutfak alışverişimi çıkartıyorum."

Geller, derneğin yanı sıra mahallelinin siparişlerini de dikerek kazanç elde ettiğini belirtti.

Günün 4-5 saatini dikiş makinesinin başında geçirdiğini vurgulayan Geller, bazen siparişlere yetişemediği zamanların da olduğunu dile getirdi.

