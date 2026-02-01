Dolar
Ekonomi, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Depremlerde hayvanları telef olan besici işletmesini devlet desteğiyle ayakta tuttu

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 17 büyükbaş hayvanı telef olan 52 yaşındaki Ahmet Coşut'un yaraları devlet desteğiyle sarıldı.

Okan Coşkun  | 01.02.2026 - Güncelleme : 01.02.2026
Depremlerde hayvanları telef olan besici işletmesini devlet desteğiyle ayakta tuttu Fotoğraf: Okan Coşkun/AA

Malatya

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler, kent merkezi ve ilçelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de hasara yol açtı.

Yeşilyurt ilçesi Kuşdoğan Mahallesi'nde 2012'de başladığı büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini sürdüren Coşut'un 17 büyükbaş hayvanı, deprem nedeniyle yıkılan ahırda telef oldu.

Coşut, Tarım ve Orman Bakanlığının destek programından faydalanarak kaybettiği hayvanlarının yerine yenisini alarak besiciliğe ve üretime devam etti.

Besisindeki 400 dolayında büyükbaş hayvanla üretime devam eden Coşut, devletin kısa süre içerisinde sağladığı destekle besicilik yapıyor.

"Ölen hayvanlarımdan daha güzelini getirdiler"

Üretici Ahmet Coşut, AA muhabirine, 14 yıldır mesleğini sürdürdüğünü ve çalışmaktan memnun olduğunu söyledi.

Depremler döneminde sıkıntı çektiklerini aktaran Coşut, şöyle konuştu:

"Çok büyük sıkıntılar çektik. Elemanlarımız işe gelmedi, hayvanlarımız perişan oldu. Üstelik yan taraftaki ahırım yıkıldı. 17 hayvanım telef oldu. Allah devletimizden, Bakanlığımızdan razı olsun. Ölen hayvanlarımdan daha güzelini getirdiler. İnanmıyorduk biz öyle olacağına. O dönemde 300 küsur hayvanım vardı. Sadece yan ahırımın bir bölümü yıkıldı. Hepsi değil, yoğun kar yağışı olduğu için, çelikler depreme dayanamadı, Ahırımın bir bölümü yıkıldı. Şu anda desteklerle birlikte hayvan sayım biraz daha arttı, 400 civarında oldu."

"Devletin varlığını hissetmek gurur verici"

Coşut, deprem sürecinde zor zamanlar geçirdikleri ve devletin desteğiyle kısa sürede yaraların sarıldığını anlattı.

Depremlerden sonra şehirlerin de ayağa kalktığını ifade eden Coşut, şunları kaydetti:

"İnsanlar bu durumdayken devletin varlığını hissetmek gurur verici, çok güzel. Allah devletimize ve bakanlığımıza zeval vermesin. Devletimizden tekrar yerine hayvan verilecek diye hiç beklemiyordum açıkçası. İlçe Tarım Müdürümüz sağ olsun aradı. 'Ahmet Bey zayiatınız var mı, durum nasıldır?' dedi. Ben de müdürüm, 17 hayvanım telef oldu dedim. Sağ olsun bir saat sonra geldiler, hayvanların fotoğraflarını çekip tutanak tuttular. 'Devletimiz zararı karşılayacak' dediler. Açıkçası ben pek ihtimal vermiyordum ama yine de Allah razı olsun falan dedim. Ulaşamayacağımız kalitede güzel hayvanları bize getirdiler."

