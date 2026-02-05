Dolar
Ekonomi, 6 Şubat Depremlerinin Üçüncü Yılı

Depremde ahırı yıkılan küçükbaş hayvan yetiştiricisi, devlet desteğiyle üretimini sürdürüyor

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremde ahırı yıkılan 60 yaşındaki Ali Çelik, devletin verdiği çadır sayesinde yetiştiricilik faaliyetlerine devam ediyor.

Muzaffer Çağlıyaner  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
Depremde ahırı yıkılan küçükbaş hayvan yetiştiricisi, devlet desteğiyle üretimini sürdürüyor Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner/AA

Osmaniye

Yukarı Karadere köyünde 20 yılı aşkın süredir küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle uğraşan 3 çocuk babası Ali Çelik'in, Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ve 120 küçükbaş hayvanının bulunduğu ahırı yıkıldı.

Depremin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile AFAD'a bağlı ekipler, yaptıkları saha çalışmalarında Çelik ailesinin zararını tespit etti.

Çelik, bu süreçte evi yıkıldığı için oğlunun yanında yaşamaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında da Çelik'in küçükbaş hayvanları için çadır desteğinde bulunuldu.

Verilen çadır sayesinde Çelik, hayvan yetiştiriciliği faaliyetlerini devam ettirebildi.

"Bu çadır daha konforlu"

Ali Çelik, AA muhabirine, afetin ardından devletin hemen kendilerine destekte bulunduğunu söyledi.

Depremin ardından o zor günlerde hayvanlarının dışarıda kalmadığını anlatan Çelik, "Sağ olsun devletimiz tarafından bu çadır bize hibe olarak verildi. Şu an hayvanlarımızı rahat rahat içine koyuyoruz. Bu çadır daha konforlu. Öncekinin üstü kapalı, önü açıktı, kışın öne çadır çekiyorduk, bu daha rahat." diye konuştu.

Çelik, destek sayesinde hayvancılık faaliyetlerine devam edebildiğini ve bu süreçte evini de yaptırdığını belirtti.

Küçükbaş hayvanlarından bir kısmını sattığını anlatan Çelik, şu an 80 koyununa devletin verdiği çadırda bakmaya devam ettiğini dile getirdi.

Depremden sonra 31 yanmaz, su geçirmez çadır dağıtıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdem Saçmalıoğlu da yaşanan felaket sonrası müdürlüğe bağlı ekiplerin gerekli saha kontrollerini yaptığını belirtti.

Çalışmalar sonucunda ahırı yıkılan ya da hasar gören üreticilere Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında 31 yanmaz, su, geçirmez çadır dağıtıldığını ifade eden Saçmalıoğlu, Ali Çelik'e de bu kapsamda destek sağlandığını dile getirdi.

Saçmalıoğlu, ilçe genelinde depremde telef olan 11 küçükbaş ve 7 büyükbaş hayvanın yerine yenilerinin de üreticilere yaralarını sarmaları adına teslim edildiğini kaydetti.

Depremzede Ensar Taşhan ve ailesi, kendilerini hayata bağlayan Kızılay ekibiyle buluştu

Kahramanmaraş'ta deprem anında acil çağrıları karşılayan 112 personeli yaşadıklarını unutamıyor

İki çocuğun ardından depremzede küçük Mikail'in de "koruyucusu" oldular

Depremzede kardeşlerin Hatay'dan Edirne'ye uzanan müzik yolculuğu

