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Yaşam, Asrın felaketi, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Enkazdan çıkardığı oğlunu kurtaramayan sağlıkçı, başkalarının yarasına merhem oldu

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta görev yapan sağlık çalışanı Ufuk Yaşar, depremde kaybettiği oğlunun acısını bir kenara bırakıp başkalarına umut oldu.

Muhammet Mutaf  | 06.02.2024 - Güncelleme : 06.02.2024
Enkazdan çıkardığı oğlunu kurtaramayan sağlıkçı, başkalarının yarasına merhem oldu Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanı Ufuk Yaşar, 6 Şubat'taki ilk depremde, annesi ile yaşayan 5 yaşındaki oğlu Mustafa Eren Yaşar'ın enkaz altında olduğunu haber aldı.

Oğlunun bulunduğu binaya gittiğinde sesini duyan ve kendi imkanlarıyla 12 saat sonra Mustafa Eren'i enkazdan yaralı çıkaran baba Yaşar, çalıştığı hastaneye götürdüğü oğlunu müdahaleye rağmen kurtaramadı.

Ufuk Yaşar, AA muhabirine, deprem anında kendisinin başka bir evde bulunduğunu ve oğlunun annesi ile kayınpederinin evinde olduğunu söyledi.

Telefon hatlarında yaşanan sorun nedeniyle bir süre oğlundan haber alamadığını vurgulayan Yaşar, "Bir şekilde kontak kurduk ve evin yıkıldığı söylendi. Koşarak vardığımda iş işten geçmişti. Çocuğumun sesini enkazın altından duyabiliyordum. Yaklaşık 12 saat boyunca çıkarmaya çalıştık, tünel açtık. Ulaştığımızda annesi rahmetli olmuştu. Annesiyle oğlum yan yanaydı birbirlerine sarılmıştı." dedi.

Yaşar, çocuğunu enkazdan yaralı çıkardıktan sonra götürdüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtaramadığını dile getirerek, çocuğu vefat ettikten sonra çalışmaya devam ettiğini belirtti.

"Ben, benim çocuğumu geçtim. Benim çocuğum için yapılacak bir şey kalmamıştı. Dedim ki bari başkalarının çocuğuna dokunalım, başkalarına umut olalım." düşüncesiyle hareket ettiğini anlatan Yaşar, bir yıldır da aynı düşünceyle acısını hafifletmeye çalıştığını ifade etti.

Yaşar, "Bir şekilde hayat devam ediyor, adapte olmak zorunda hissediyorsunuz. Mesleğime severek başladım ve öyle devam ediyor. Depremin olduğu geceden sonra başkalarının çocuğuna umut olmaya çalıştım." diye konuştu.

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