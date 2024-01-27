Dolar
30.32
Euro
32.94
Altın
2,018.53
ETH/USDT
2,269.10
BTC/USDT
41,724.00
BIST 100
8,346.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “TÜSAP Vizyon Toplantıları 35. Sağlık Zirvesi” programında konuşuyor
logo
Yaşam, 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yılı

Depremde iş yeri hasar gören kadın, Kilis'te açtığı işletmeyle hayata tutundu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki iş yeri ve evi hasar gören girişimci kadın, Kilis'te açtığı işletmeyle hayata tutunuyor.

İbrahim Özcan  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Depremde iş yeri hasar gören kadın, Kilis'te açtığı işletmeyle hayata tutundu Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

Zehra Baltacı'nın Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Akbez Mahallesi'ndeki evi ve iş yeri 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı.

Bunun üzerine Baltacı, memleketi Kilis'e dönerek yaklaşık 7 ay önce iş yerini yeniden açtı.

Gelinlik sektöründe işini sürdüren Baltacı, depremin izlerini silerek yeniden hayata tutunmayı başardı.

Zehra Baltacı, AA muhabirine, depremde çok kötü günler yaşadığını, bazı yakınlarını kaybettiğini, maddi ve manevi zarar gördüğünü anlattı.

Yaklaşık 15 yıldır mağazacılıkla uğraştığını dile getiren Baltacı, "6 yıldır da gelinlik sektöründeyiz. Son birkaç yıldır eşimle birlikte çalışıyoruz. Deprem esnasında mağazamız oturduğumuz apartmanın altındaydı. Çok büyük bir mağazaydı. Depremde mağazamız ve evimizin duvarları patladı. İş yerimiz çok zarar gördü. Camlar, duvarlar patladı. O süreci anlatmak izah etmek gerçekten çok zor." dedi.

Maddi olarak çok fazla kayıpların olduğunu aktaran Baltacı, orada iş yapacak ortam bulamadığını bu nedenle memleketi Kilis'e döndüğünü kaydetti.

Baltacı, şöyle konuştu:

"Ayaklarımızın üzerinde durabilmek, hayata yeniden tutunmak için memleketim Kilis'e taşındık. Kilis depremde çok zarar görmedi. O yüzden Kilis'i tercih ettik. Geçtiğimiz mayıs ayında iş yerimizi tekrar açtık. 7-8 ay gibi bir süreç oldu ve çok şükür ayağa kalktık. Her ne kadar acı şeyler yaşıyorsak da ayağa kalkmak zorundayız. Çok şükür Rabb'im bizi ayağa kaldırdı. Yani hayata Kilis'te devam ediyoruz. 'Kader gayrete aşık' sözü çok önemli bir söz. O yüzden ne yapıyoruz? Ayağa kalkıyoruz. Hadi bir kendimize gelelim, bir şeyin ucundan tutalım, devam edelim. Kadınlar için de diyorum ki kadınlarımız her şeyi yapabilirler.Yeter ki ufacık bir gayret etsin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan: Alınan ihtiyati tedbir kararını, barış yolunda bir umut ışığı olarak görüyorum
Şanlıurfa'da firari hükümlü 3 saat süren kovalamacayla yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek
İstinaf, TTB Başkanı Fincancı'ya verilen 2 yıl 8 ay 15 günlük hapis cezasını onadı
Diyarbakır'da depremde yıkılan binaya ilişkin davanın firari sanığı İstanbul'da yakalandı

Benzer haberler

Depremde iş yeri hasar gören kadın, Kilis'te açtığı işletmeyle hayata tutundu

Depremde iş yeri hasar gören kadın, Kilis'te açtığı işletmeyle hayata tutundu

Depremde yakınlarını kaybeden kadınlar mesleki kurslarla hayata tutunuyor

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İzmir'deki deprem nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı

Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binanın zemin etüdü mühendisi tutuklandı

Hatay'da depremde 5 kişinin öldüğü binanın zemin etüdü mühendisi tutuklandı
Hatay'daki kırılmamış fay hatları bilim insanlarının araştırmasıyla belirlenecek

Hatay'daki kırılmamış fay hatları bilim insanlarının araştırmasıyla belirlenecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet