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Ankara Emniyet Müdürlüğünden sürücülere "YKS" uyarısı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, sürücüleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla yoğunluk oluşacak bölgelerde araçlarını park etmemeleri konusunda uyardı.

Esin Işık  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Ankara Emniyet Müdürlüğünden sürücülere "YKS" uyarısı

Ankara

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan duyuruda, YKS'nin yarın ve 9 Haziran Pazar günü saat 10.15'te yapılacağı hatırlatıldı.

Bu nedenle Beşevler bölgesi, Muammer Yaşar Bostancı Caddesi, Abant Sokak, Gazi Üniversitesi Rektörlük girişi, Milas, Bandırma ve Taç sokakları ile Konya Yolu Mevlana Bulvarı civarında bulunan sınav merkezlerine çok sayıda öğrencinin geleceği belirtilerek, bölgedeki yaya ve araç yoğunluğunun dikkate alınması uyarısında bulunuldu.

Duyuruda, sürücülerin herhangi olumsuz bir durumla karşılaşmamaları için belirtilen cadde ve sokakların dışında araçlarını Silahtar Caddesi ve ara sokaklara park etmelerinin uygun olacağı belirtildi.

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