Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, son bir ayda 57 kişiyi kurtardı.

JAK ve SAK timleri son bir ayda 57 kişiyi kurtardı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, son bir ayda 57 kişiyi kurtardı.

Jandarma Genel Komutanlığının NSosyal hesabından, "Umudun adı, JAK ve SAK" başlığı ile yapılan paylaşımda, arama, kurtarma ve tahliye çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında, timlerimiz tarafından 51 olaya müdahale edildi, 57 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı. JAK timlerimizin müdahale ettiği olaylarda, mahsur kalan 33 vatandaşımız, kaybolan 16 vatandaşımız, paraşüt kazası sonucu yaralanan 1 vatandaşımız ve İngiltere uyruklu 1 şahıs sağ olarak kurtarıldı.

Ayrıca Antalya'da meydana gelen trafik kazasında araçta mahsur kalan 5 vatandaşımız da ekiplerimizin çalışmalarıyla sağ olarak kurtarıldı. SAK timlerimiz tarafından müdahale edilen olayda, rafting botunun devrilmesi sonucu boğulma tehlikesi geçiren 1 vatandaşımız sağ olarak kurtarıldı."

Paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin görüntülere de yer verildi.