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TBMM Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek adaylara başarı diledi

Gazi Nogay  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
TBMM Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek adaylara başarı diledi

TBMM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek genç kardeşlerime üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, sınav sonuçlarınız gönlünüzce olsun." ifadelerini kullandı.

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