TBMM Başkanı Kurtulmuş, YKS'ye girecek adaylara başarı diledi
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek genç kardeşlerime üstün başarılar diliyorum. Allah zihin açıklığı versin, sınav sonuçlarınız gönlünüzce olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.