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Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

Mustafa Hatipoğlu  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın ve pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

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