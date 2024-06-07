Başkentte sağanak su baskınlarına neden oldu
Başkentte sağanak nedeniyle Çankaya ilçesindeki bazı iş yerlerini su bastı.
Ankara
Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak, Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.
Sağanak nedeniyle iş yerlerinin camları kırılarak hasar oluştu.
İş yerini su basan esnaf Adnan Ersan, olayın 15 dakika içerisinde, caddenin yüksek kesimlerinde biriken suyun iş yerine girmesi sonucu gerçekleştiğini belirtti.
Ersan, "Dükkanımızın içi 1 metreye yakın suyla doldu. Çok maddi hasarımız var. Biz bunu her sene yaşıyoruz. Tek isteğimiz yağmurlar yağmadan önce logar kapaklarının üzerinin temizlenmesi ve gereken önlemlerin alınması." diye konuştu.
Üsküp Caddesi'nde ise kuvvetli yağışın etkisiyle bir ağaç yola devrildi.
Başkentteki sağanak nedeniyle bina otoparkındaki araçlar sular altında kaldı
Ankara'nın Mamak ilçesinde sağanak nedeniyle bir binanın otoparkını su bastı, bazı araçlar sular altında kaldı.
Kentte öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Mamak ilçesindeki Bahçeleriçi Mahallesi'nde 5 katlı binanın altındaki otoparkı su bastı.
Otoparkta sular altında kalan 3 araçtan birini vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarırken, su tahliye edildi.
Apartman sakinlerinden Vahit Babadağ, AA muhabirine, sağanak için "büyük bir felaketti" ifadesini kullandı.
Üst caddelerden akan suyun apartmanın otoparkını bastığını anlatan Babadağ, aynı zamanda çalıştığı iş yerini de su bastığını söyledi.
Babadağ, "Sel geldi, aracı görünce komşuya haber verdik. Biz geldiğimizde otoparka giremedik. Sular aracı kaydırıp yan binanın istinat duvarına yasladı. Bir aracı halatla komşumuzun kamyonuyla çıkarttık." diye konuştu.
Öte yandan, Çankaya'nın Beşevler semtinde de yolda biriken su birikintisi vidanjörlerle boşaltıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün il genelinde etkisini gösteren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.