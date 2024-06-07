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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.

Harun Kutbe  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi Fotoğraf: Arman Önal/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm adaylara başarılar diliyorum. Geleceğimizin teminatı kıymetli gençler, hedeflerinize ve hayallerinize ulaşmanızı temenni ediyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

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