Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, YKS'ye girecek adaylara başarılar diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylara başarılar diledi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek tüm adaylara başarılar diliyorum. Geleceğimizin teminatı kıymetli gençler, hedeflerinize ve hayallerinize ulaşmanızı temenni ediyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.
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Bu hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan tüm adaylara başarılar diliyorum.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 7, 2024
Geleceğimizin teminatı kıymetli gençler, hedeflerinize ve hayallerinize ulaşmanızı temenni ediyorum.
Rabbim zihin açıklığı versin.