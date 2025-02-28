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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya Selçuk Üniversitesi Kampüs Merkez Camisi'nde cuma hutbesi irat ediyor
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Gündem, 28 Şubat

ÖNDER, 28 Şubat'ta yaşananları tarihe not düşmek için internet sitesi kurdu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türk siyasi tarihine "postmodern darbe" olarak geçen 28 Şubat sürecinde yaşananları belgelemek ve tarihe not düşmek amacıyla "28.onder.org.tr" internet sitesini faaliyete geçirdi.

Zeynep Rakipoğlu  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
ÖNDER, 28 Şubat'ta yaşananları tarihe not düşmek için internet sitesi kurdu

İstanbul

ÖNDER'den yapılan açıklamaya göre, toplumun bazı kesimlerinin eğitim hakkı ve çalışma hayatından mahrum bırakıldığı darbenin 28. yılında, döneme dair verileri ve tanıklıkları ortaya koymak üzere internet sitesi kuruldu. Sitenin, tarihe ışık tutması ve referans kaynağı olması amaçlandı.

"28.onder.org.tr" adlı sitede, dönemin gazete manşetleri, karikatürler, fotoğraf albümü, belgeseller yer alıyor.

"Hatıranı Bırak" adı altında yaşananlara tanıklık etmek üzere özel bir bölümün de bulunduğu sitede, dönemin tanıkları yaşadıklarını yazılı ve görsel olarak aktarabilecek.

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