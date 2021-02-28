Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 28 Şubat sürecinin Türkiye'nin demokrasisine yapılmış açık bir darbe olduğunu belirterek, milletin iradesine karşı yapılan tüm darbelerin yenilgiye mahkum olduğunu bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi. Milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeler yenilgiye mahkumdur. Yaşasın Demokrasi!" ifadelerini kullandı.
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#28Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi. Milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeler yenilgiye mahkumdur.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 28, 2021
Yaşasın Demokrasi!🇹🇷