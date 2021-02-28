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Politika, 28 Şubat

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 28 Şubat sürecinin Türkiye'nin demokrasisine yapılmış açık bir darbe olduğunu belirterek, milletin iradesine karşı yapılan tüm darbelerin yenilgiye mahkum olduğunu bildirdi.

Zuhal Demirci   | 28.02.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "28 Şubat demokrasimize yapılmış açık bir darbeydi. Milletin iradesine karşı yapılan tüm darbeler yenilgiye mahkumdur. Yaşasın Demokrasi!" ifadelerini kullandı.

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