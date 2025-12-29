Dolar
42.94
Euro
50.55
Altın
4,462.37
ETH/USDT
2,933.10
BTC/USDT
87,442.00
BIST 100
11,229.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu - Çatalzeytin kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen otomobildeki 4 kişiyi arama kurtarma çalışması sürüyor.
logo
Ekonomi, 2025 böyle geçti

ATO'nun aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 2026'nın Türkiye ekonomisinin daha sağlam temellere oturduğu bir yıl olacağını belirtti.

Serhat Tutak  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
ATO'nun aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Ankara

ATO Başkanı Baran, 2026'nın Türkiye ekonomisinin daha sağlam temellere oturduğu bir yıl olacağını işaret ederek, "Enflasyondaki düşüşün kalıcı hale gelmesi, finansman maliyetlerinin kademeli olarak gerilemesi ve yatırımların yeniden hız kazanması en temel beklentimiz." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre ATO'nun aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Baran, burada yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinin son yıllarda büyük ölçüde belirsizliklerle dolu bir süreçten geçtiğine dikkati çekerek, Kovid-19 salgını döneminde başlayan kırılganlıkların jeopolitik gerilimler, yüksek enflasyon ve sıkı para politikalarıyla birleştiğine işaret etti.

2025'in büyümenin olduğu ama güven ve öngörülebilirliğin sınırlı kaldığı bir yıl olarak geride kaldığını vurgulayan Baran, uluslararası kuruluşların küresel büyüme tahminlerini 2025 ve 2026 yıllarında yüzde 3 olarak açıkladığını anımsattı.

Baran, söz konusu tablonun küresel ölçekte bir durgunluk olmasa da güçlü bir büyümeden söz edilemeyeceğini gösterdiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye ekonomisi açısından 2025 enflasyonla mücadele ve makroekonomik dengelenmenin ön planda olduğu bir yıl oldu. Sıkı para politikasına rağmen büyümenin pozitif seyretmesi, ekonomimizin dayanıklılığını ortaya koydu. İşsizlik oranının tek hanede kalması, özellikle KOBİ'lerimizin ve hizmetler sektörümüzün istihdamı koruma konusundaki kararlılığını gösteriyor. Ancak genç nüfusun istihdamı ve nitelikli iş gücü ihtiyacı önümüzdeki dönemin konuları arasında yer almaya devam edecek."

Enflasyonla mücadele ve yatırımlar öncelik

Yüksek finansman maliyetlerinin işletmelerin hareket alanını daralttığını aktaran Baran, buna rağmen üretimini, ihracatını ve istihdamını koruyan iş dünyasının ekonominin ayakta kalmasını sağladığını ifade etti.

Baran, dünya ekonomisindeki kırılganlıklar göz önüne alındığında, 2026 yılına temkinli bir iyimserlikle yaklaştıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"2026, Türkiye ekonomisinin daha sağlam temellere oturduğu bir yıl olacak. Enflasyondaki düşüşün kalıcı hale gelmesi, finansman maliyetlerinin kademeli olarak gerilemesi ve yatırımların yeniden hız kazanması en temel beklentimiz. Bununla birlikte, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, orta ve uzun vadede rekabet gücümüzü belirleyecek en kritik unsurlar arasında bulunuyor. Dijitalleşme, yeşil dönüşüm, yüksek katma değerli üretim ve ihracat odaklı büyüme, iş dünyamızın önümüzdeki dönemdeki ana yönelimleri olacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
STK'lerden 1 Ocak’ta Filistin için Galata Köprüsü'nde buluşma çağrısı
Bakan Uraloğlu: Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Major Havalimanları' kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı
Yüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri Adıyaman'da başladı
Fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dalgalar sahil şeridine zarar verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadelemizi tavizsiz şekilde devam ettireceğiz

Benzer haberler

ATO'nun aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

ATO'nun aralık ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

İş dünyası temsilcileri, yılın 4. döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmaması kararını değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATO Başkanı Baran'ın da aralarında bulunduğu heyeti kabul etti

Kırgızistan'dan Türk yatırımcılara işbirliği çağrısı

Kırgızistan'dan Türk yatırımcılara işbirliği çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet