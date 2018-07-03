Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davasında sanıklar hapis cezasına çarptırıldı

Şanlıurfa'da FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanan 6 sanığa, 2 yıl 3 ay 15 gün ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi. 3 sanık tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildi.

anasayfa > Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi 03.07.2018

Şanlıurfa'daki FETÖ/PDY davasında sanıklar hapis cezasına çarptırıldı

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan 6 sanığa 2 yıl 3 ay 15 gün ile 9 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası verildi.

Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla tutuklu yargılanan daha önce meslekten ihraç edilen eski polisler M.Ö, B.K, G.Ç, M.G, U.A. ve B.K. ile yakınları ve avukatları katıldı.

Sanıklar son savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünde, sanıkların terör örgütüne yardım ettiklerini ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığını belirtti.Savcı, kuvvetli delil durumu dikkate alınarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan M.Ö ile B.K'ya 9 yıl, G.Ç'ye ise 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

M.G'ye 2 yıl 6 ay, U.A'ya 3 yıl 9 ay ve B.K'ya ise 2 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tahliyelerine hükmetti.

Muhabir: Rauf Maltaş

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