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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

İzmir'de ByLock soruşturması: 25 gözaltı kararı

İzmir'de ByLock soruşturması kapsamında aralarında özel bir üniversitede çalışan akademisyenlerin de bulunduğu 25 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ömer Süt   | 09.04.2019
İzmir'de ByLock soruşturması: 25 gözaltı kararı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, ByLock kullandığı gerekçesiyle aralarında özel bir üniversitede çalışan akademisyenlerin de bulunduğu 25 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, zanlıların yakalanması için operasyon başlattı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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