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İzmir'deki TÜGVA yurtları depremzedelerin kullanımına açıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) İzmir'deki 3 yurdu depremzedelerin kullanımına açtı.

Cem Şan   | 30.10.2020
İzmir'deki TÜGVA yurtları depremzedelerin kullanımına açıldı

İzmir

TÜGVA İl Temsilciliğinden yapılan açıklamada, afet koordinasyonla sürekli irtibat halinde olan Vakfın vatandaşların ihtiyaçlarına karşılık verme ve barınma noktasında harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle boş durumdaki TÜGVA'nın İzmir'deki yurtlarının depremden etkilenen vatandaşların kullanımına sunulduğu ifade edildi.

Depremzedelerin barınabileceği yurtlar ve adresleri şöyle:

- İzmir Hasan Tahsin Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Mevlana Mah. 1745 Sok. No:6 Bornova

- İzmir Ege Panorama Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Evka3 Mah. 108/5 Sok. No:1 Bornova

- İzmir Şehit Fethi Sekin Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu, Kazım Dirik Mah. 5003. Sok. No:39 Çamdibi Bornova.

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