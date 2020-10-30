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İzmir depremindeki Buse'yi kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Dünya

Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Erdoğan'ı arayan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Katar Emiri Şeyh Al Sani, Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Es-Serrac "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Berk Özkan   | 30.10.2020
Liderlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler, İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı. 

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz Es-Serrac görüşmede Erdoğan'a, "geçmiş olsun" dileklerini ve dayanışma mesajlarını iletti.


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