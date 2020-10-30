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Sağlık

DSÖ: Deprem sonrası Türkiye ve Yunanistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Türkiye ve Yunanistan'daki durumu yakından takip ettiklerini belirtti.

Bayram Altuğ   | 30.10.2020
DSÖ: Deprem sonrası Türkiye ve Yunanistan'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz

Geneve

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle DSÖ salgın uzmanlarıyla düzenlediği basın toplantısında, "Sözlerime, DSÖ'nün bugünkü depremden sonra Türkiye ve Yunanistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirterek, başlamak istiyorum." ifadesini kullandı.

"İhtiyaç sahiplerine acil tıbbi bakımın sağlandığından emin olmak için iki ülke ile birlikte çalışacağız." ifadesini kullanan Ghebreyesus, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ghebreyesus, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin ise "DSÖ, gelecekteki salgınları önlemek adına virüsün kökenini belirlemek için çalışmaya devam ediyor. Bugün, bir grup uluslararası uzman Çinli meslektaşları ile ilk sanal toplantısını gerçekleştirdi." bilgisini paylaştı.

Toplantıya kendisinin de katıldığını aktaran Ghebreyesus, virüsün kökeninin tespit edilmesi için bilim insanlarının devam eden araştırmalarına her türlü desteği vereceğini kaydetti.

Ghebreyesus, sürü bağışıklığının da ancak dünya genelinde dağıtılacak "güvenli" ve "etkili" aşılarla mümkün olabileceğini vurgulayarak, aşı bulunana kadar hükümetlerin ve bireylerin salgını "bastırmak" için elinden geleni yapması gerektiğini vurguladı.

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