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İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor İzmir depremindeki Buse'yi kurtarma çalışmaları devam ediyor
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Politika

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yarın İzmir'de incelemelerde bulunacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için yarın İzmir'e gidecek.

Barış Gündoğan   | 30.10.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yarın İzmir'de incelemelerde bulunacak

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için yarın İzmir'e gidecek.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun incelemelerde bulunmak üzere yarın 12.00'de İzmir'de olacağı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun detaylı programının ise yarın sabah paylaşılacağı kaydedildi.

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