CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yarın İzmir'de incelemelerde bulunacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için yarın İzmir'e gidecek.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak için yarın İzmir'e gidecek.
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun incelemelerde bulunmak üzere yarın 12.00'de İzmir'de olacağı belirtildi.
Kılıçdaroğlu'nun detaylı programının ise yarın sabah paylaşılacağı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.