CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Ülke devalüasyon sarmalına girdi
CHP Sözcüsü Öztrak, "Ekonomide kaybolan güven ve hovardaca tüketilen döviz rezervleri sonucunda, ülkemiz bir 'devalüasyon sarmalına' girmiştir. Yaşanan devalüasyon hem şirketlerin hem de devletin bilançolarını altüst etmektedir." dedi.
Ankara
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın vefatından duydukları üzüntüyü dile getirerek kendisine Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Orta Vadeli Program'daki hedeflerin şimdiden "hayal" olduğunu savunan Öztrak, "Dolara bakmayan damat, daha bir ay önce doların, bu yıl 6 lira 91 kuruş, gelecek yıl 7 lira 68 kuruş, 2022'de 7 lira 88 kuruş, 2023'te de 8 lira 2 kuruş olacağını açıklamıştı. Peki, dolar bugün ne kadar? 8 lira 34 kuruşu geçti. 2023 tahminini bir ayda solladı. Bu korkunç bir devalüasyon." diye konuştu.
Öztrak, 2013'te bir trilyon dolara yaklaşan milli gelirin, bu yıl kurdaki bu gidişle 700 milyar doların altına düşeceğini öne sürerek, "Sarayın kibirlisi çıkıyor, 'IMF'nin, OECD'nin ölçeklerine bakıyorsun, en iyi konumda olan ülke biziz.' diyor. Güler misiniz, ağlar mısınız? Kendisinin bahsettiği IMF'nin ölçeğine göre, gelecek yıl Türkiye, dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşecek. Bu ligden düşen tek ülke biziz. Nüfusu bizim üçte birimizden az olan Tayvan, önümüzdeki yıl bizim yerimize geçecek. Bu durumda, biz nasıl en iyi konumdaki ülke oluyoruz?" değerlendirmesinde bulundu.
Cari açık tahmininin 2020 yılı için 24,4 milyar dolar olduğunu ama cari açığın ilk 8 ayda 26,5 milyar dolara ulaştığını dile getiren Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Orta Vadeli Program'da enflasyonun bu yıl yüzde 10,5 olacağı açıklanmıştı. Üzerinden bir ay geçmeden bu hafta Merkez Bankası, enflasyonun yıl sonunda yüzde 12'nin üzerine çıkacağını açıkladı.
Ekonomide kaybolan güven ve hovardaca tüketilen döviz rezervleri sonucunda, ülkemiz bir 'devalüasyon sarmalına' girmiştir. Yaşanan devalüasyon hem şirketlerin hem de devletin bilançolarını altüst etmektedir."
Öztrak, sadece son iki aydaki devalüasyon nedeniyle şirketlerin yabancı para cinsinden borcunun 159 milyar lira arttığını belirterek bunu ödeyemeyen şirketlerin zam yapmak, işçi çıkarmak veya kapılarına kilit vurmak zorunda kalacağını savundu.
"Teröre karşı Fransız halkının da tüm insanlığın da yanındayız"
Fransa'nın Nice kentindeki terör eylemini lanetlediklerini söyleyen Öztrak, şunları kaydetti:
"Acımasız teröristlere ve teröre karşı Fransız halkının da tüm insanlığın da yanındayız. Terörün dini, ırkı, kimliği, mezhebi olmaz. Terör bir insanlık suçudur. Son dönemde dünyanın her yerindeki popülist siyasetçilerin, din, kültür ve kimlik çatışmalarını körükleyerek oy devşirmeye çalıştıklarına şahit oluyoruz. Batı'da böyle politikacılar var ama Doğu'da da böyle politikacılar var. Kısa vadede oy devşirmeye yarayan bu nefret dili, kutuplaştıran popülist politikalar uzun vadede tüm insanlığa zarar veriyor. Bizde de saray, milletin aş, iş, ekmek derdine çözüm bulamadıkça, milli olması gereken dış politikayı, parti kongrelerine kadar indiriyor. Milletin gerçek gündemini konuşmuyor."
Sorular
Fransa'da "radikal İslam fikirlerini yaymak" gerekçesiyle kapatılan sivil toplum kuruluşu BarakaCity'nin kurucusu İdriss Sihamedi'nin Twitter üzerinden Türkiye'ye sığınma talebinde bulunduğu ve Göç İdaresince "başvuru yapın, değerlendirelim" şeklinde yanıt verildiğinin ifade edilmesi üzerine Öztrak, "Bundan böyle Türkiye'ye gelecek olanların, sığınma talebi olanların durumları çok ciddi şekilde incelenmelidir. Bu ülkenin güvenliğini tehlikeye sokacak herhangi bir adım atılmamalıdır. Göç İdaresi böyle bir incelemeyi yapmış mıdır?" diye sordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.