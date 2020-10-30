Akşener yarın İzmir'e gidecek
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in depremle sarsılan İzmir'i ziyaret edeceği bildirildi.
Ankara
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in depremle sarsılan İzmir'i ziyaret edeceği bildirildi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada, Akşener'in yarın İzmir'de olacağı ve depremden etkilenen ilçeleri ziyaret edeceği duyuruldu.
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