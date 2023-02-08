Bilkent Şehir Hastanesi'nden deprem bölgesine 3 tır tıbbi malzeme gönderildi
Ankara Bilkent Şehir Hastanesince, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralananlar için kullanılmak üzere ilaç ve tıbbi malzeme gönderildi.
Ankara
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Aziz Ahmet Surel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerin ardından tüm sağlık çalışanlarının yardım için teyakkuza geçtiğini söyledi.
Deprem sabahı erken saatlerde hastanenin kriz merkezinde ilk toplantılarını yaptıklarını ve bölgeye gitmek isteyen gönüllü ekipleri planladıklarını ifade eden Surel, "Özellikle ailesi o bölgelerde olan veya görev gereği orada olan arkadaşlarımız hemen organize oldu ve bölgeye gittiler. Biz de bu arkadaşlarımızın ardından gün boyunca 6 ayrı ekip gönderdik." dedi.
Surel, ekiplerin içinde genel cerrahi, ortopedi, acil, anestezi uzmanlarının yanı sıra anestezi ve ameliyathane teknisyenleri ile hemşirelerin yer aldığını belirterek, "Bölgede toplam 200 arkadaşımızı görevlendirdik. Sağlık personelimiz şu anda Hatay, İskenderun, Reyhanlı, Dörtyol, Kahramanmaraş merkezde görev yapıyor." diye konuştu.
Sağlık personeli desteğinin yanı sıra bölgeye Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nden ilk etapta 4 tır tıbbi malzeme ve ilaç ulaştırıldığını dile getiren Surel, bölgede görev yapan sağlık çalışanlarının tespitleri doğrultusunda yeni tıbbi malzemelerin hazırlandığını anlattı.
Bugün 3 tır daha yola çıkıyor
Bugün yola çıkacak 3 tırın bu malzemeleri taşıdığını ifade eden Surel, "Malzemeler bölgedeki depremzedelere, sağlık personeline ulaştırılacak. Kahramanmaraş, Hatay, Dörtyol ve Reyhanlı'ya götürülecek. Tırlarda, ağırlıklı olarak tıbbi malzeme var." bilgisini verdi.
Yeni araç teminiyle ellerindeki diğer malzemeleri de bölgeye ulaştıracaklarını söyleyen Surel, "Türkiye'de şu an herkes seferber. Marketlerde 7'den 70'e herkes deprem arabası dolduruyor. Milletimiz, zor zamanda kimseyi yalnız bırakmıyor. Bizler de kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın yanındayız. Bizimki daha bölgedeki tıbbi ekibin, hastaların ihtiyacına göre bir planlama. Bunun dışında herkes AFAD ve Kızılay üzerinden elinden geldiğince yardım etmek gayretinde." diye konuştu.
Başhekim ve başhekim yardımcılarının da aralarında bulunduğu sağlık çalışanları, malzemeleri tırlara yükledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.