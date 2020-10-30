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İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sürüyor İzmir depremindeki Buse'yi kurtarma çalışmaları devam ediyor
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İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yer alıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında 116 personel, 11 sahil güvenlik botuyla yer aldıklarını bildirdi.

Buket Güven   | 30.10.2020
İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yer alıyor

Ankara

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında 116 personel, 11 sahil güvenlik botuyla yer aldıklarını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarına 116 personel, 11 sahil güvenlik botu, 3 sahil güvenlik helikopteri ve bir dalış timiyle iştirak edildiği kaydedildi.

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