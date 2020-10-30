İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de yer alıyor
Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında 116 personel, 11 sahil güvenlik botuyla yer aldıklarını bildirdi.
Ankara
Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir'de meydana gelen deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında 116 personel, 11 sahil güvenlik botuyla yer aldıklarını bildirdi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, arama kurtarma çalışmalarına 116 personel, 11 sahil güvenlik botu, 3 sahil güvenlik helikopteri ve bir dalış timiyle iştirak edildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.