Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz'u Türkiye genelinde etkinliklerle anacak
Diyanet İşleri Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümünde Türkiye genelinde geniş kapsamlı etkinlikler düzenleyecek.
Ankara
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde kapsamlı anma ve dua programları gerçekleştirilecek.
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Etkinlikler çerçevesinde tüm il müftülüklerinde, başta 15 Temmuz olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına ithafen okunan 81 bin hatmin duası yapılacak.
Öğle namazı öncesi tüm camilerde, şehitlerin ruhlarına ithafen Kur'an-ı Kerim tilaveti ile dualar edilecek.
Cumhurbaşkanlığı Millet Camisi'nde düzenlenecek Mevlid-i Şerif programı ise Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
Tüm camilerde eş zamanlı sala verilecek
Öte yandan, 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te tüm camilerde eş zamanlı sala verilecek, cami minarelerinin ışıkları sabaha kadar açık kalacak.
Çarşamba sabahı ise tüm camilerde "sabah namazı" buluşmaları düzenlenecek.
Kent meydanlarında yapılacak anma etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim tilavetleri ve dualar yer alırken, il ve ilçe müftülükleri heyetleri, şehitlikleri, şehit yakınlarını ve gazileri ziyaret edecek.
Yaz Kur'an kurslarında ise "15 Temmuz ve Din Görevlileri" temalı özel etkinlikler düzenlenecek, Diyanet Gençlik Hizmet Merkezleri'nde gençlere yönelik din istismarı konusunda bilgilendirme toplantıları yapılacak.
Diyanet Radyo ise yarın edebi metin seslendirmeleri gibi içeriklerle vatandaşlara ulaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.