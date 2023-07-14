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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 15 Temmuz ruhu geleceğimizin sigortasıdır

Altun, "15 Temmuz ruhu geleceğimizin sigortasıdır. Cumhurbaşkanımızın gecenin karanlığını aydınlatan çağrısı, duruşu ile milletimizin basireti ve şanlı direnişiyle 15 Temmuz'da yazdığı destanı unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 15 Temmuz ruhu geleceğimizin sigortasıdır

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un kutlu bir direniş ve çelikleşmiş millet iradesinin bütün ihtişamıyla terörizmin karşısına set çektiği gün olduğunu belirtti.

15 Temmuz'un, milletin çıplak elleriyle darbeler parantezini kapattığı, tuzakları bozduğu, teröristlere geçit vermediği, cesareti ve inancıyla hain planları boşa çıkarttığı kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Altun, "Coşkun bir ırmak gibi, iradesinin önüne örülmüş bentleri yerle bir eden 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' 15 Temmuz'da tankların, topların karşısında yeni bir direniş, özgürlük ve bağımsızlık manifestosu yazmıştır. Karanlık geceyi aydınlığa kavuşturana kadar, tek akıl, tek yürek, tek bilek olup vatana gözünü dikenlere alanları dar etmiştir." ifadelerini kullandı.

Direniş ve diriliş gecesinde şehitlerin ve gazilerin Türk halkına özgür bir geleceği emanet ettiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı'nın önünü açtılar, ihaneti de sadakati de asla unutmayacağımız bir miras bıraktılar. 15 Temmuz ruhu geleceğimizin sigortasıdır. Milletimiz de vatanımızın sahibidir. Cumhurbaşkanımızın gecenin karanlığını aydınlatan çağrısı, duruşu ile milletimizin basireti ve şanlı direnişiyle 15 Temmuz'da yazdığı destanı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu ülkenin geleceğine göz koyanları affetmeyeceğiz, affettirmeyeceğiz. Herkes bilsin, herkes duysun ki FETÖ'yle mücadele en önemli önceliğimizdir.

Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle son terörist etkisiz hale getirilene kadar mücadelemiz devam edecek. İnsanüstü bir gayret ve bütüncül bir anlayışla mücadelemizi, terörü kaynağından yok etme, terör örgütlerini faaliyet yürüttüğü her alanda etkisiz hale getirme stratejileri çerçevesinde sürdüreceğiz. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyoruz. Aziz ve kahraman milletimizi saygıyla selamlıyoruz."

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