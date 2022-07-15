Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısında bulunan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bıraktı.
Ankara
Oktay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki alanda düzenlenen törene katıldı.
Tören alanına, şehit yakınları ve gazilerle beraber gelen Oktay, anıtın önüne kadar Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde vurularak yaralanan dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'la yürüdü.
Oktay, daha sonra 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakarak dua etti.
Törende, mehter takımı da "15 Temmuz Marşı"nı seslendirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.