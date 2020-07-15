CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağız
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Ankara
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla Twitter'daki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.