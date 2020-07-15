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Politika, 15 Temmuz Darbe Girişimi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Merve Yıldızalp Özmen   | 15.07.2020
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağız

Ankara

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla Twitter'daki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız."

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