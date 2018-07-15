Çatalca'daki 15 Temmuz hatıra ormanları törenle açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde direniş gösterenleri temsilen Saraçhane 15 Temmuz Anıtı açıldı. Fotoğraf: AA/Erhan Elaldı

İSTANBUL

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde direniş gösterenleri temsilen Saraçhane 15 Temmuz Anıtı ile Sarıyer, Garipçe ve Çatalca'da 15 Temmuz hatıra ormanlarının açılışı gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki başkanlık binası önünde yapılan anıt ve diğer noktalardaki ormanların açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

İki yıl önceki işgal girişimi sırasında yaşananların gelecek nesillere aktarılması ve ortaya konulan "kahramanlıkların" unutturulmaması adına yapılan "Saraçhane 15 Temmuz Anıtı'nın" açılışı geniş katılım ve İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın ettiği dualarla yapıldı.

Aynı anda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal önce Sarıyer Garipçe sonrasında da Çatalca'daki ekiplere canlı olarak bağlanarak iki hatıra ormanın açılışını gerçekleştirdi.

Törende konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin, Türk milletinin 15 Temmuz'da tarihinde hiç rastlamadığı bir ihanetle karşılaştığını belirtti.

Aradan geçen iki senelik zaman zarfında 15 Temmuz'da yaşanan hadiselerin daha da netleştiğini, bunun belki vehametinin 50-100 sene sonra tarihçiler tarafından detaylı ortaya konulacağını ifade eden Şahin, "Biz bunu yaşarken sadece vatan, bayrak ve bu milletin istiklal ve istikbalinin kurtarılması adına hep birlikte harekete geçtik. Ama bu aslında o günkü hareketimizde çok çok daha büyük anlamlar ifade ediyor. O gün biz, sadece bir yönetim değişikliği isteğiyle muhatap değildik. Onun çok daha ötesine geçen aslında, bölgenin ve dünyanın yeniden dizaynının amaçlayan bir ihanet hareketinin muhatabıydık." diye konuştu.

Şahin sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer biz burada düşseydik ve bu kale düşürülmüş olsaydı zannediyorum dünyanın son iki yıldaki yönetim şekli, sınırları, demografik yapı ve siyasi coğrafya çok çok farklı olacaktı. Belki, biz bunu bugün idrak edemiyoruz ama tarihçiler bunu tespit ve kaydedecekler. Biz asılında bugün düşündüğümüzden ve tespit ettiğimizden çok daha büyük bir işi başarmış olduk. Tüm dünyayı sarabilecek çok daha büyük bir belanın önüne geçmiş olduk. Cesur insanlara cesur liderler de nasip ediliyor. Bu millet fedakarlık etti. Bundan sonra yeniden silkinip, nerede hata yaptık, nerede yanlış yaptık, hangi açıklar veriyoruz da ihanete uğruyoruz, bunu iyi tahlil edip açıklarımızı gidermemiz gerekiyor. Gelecek nesilleri çok daha bilinçli, şuurlu, değerlerinden haberli ve inançlarına bağlı şekilde yetiştirmek durumundayız."

"Dünyada eşi, benzeri görülmeyen bir kahramanlık"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da 15 Temmuz'da Türkiye'de devletimiz, ülkenin ve demokrasinin hedef alındığını söyledi.

Milletin hain darbe kalkışmasını canı ve kanıyla durdurduğunu aktaran Uysal, "Gerçekten dünyada eşi benzeri görülmeyen bir kahramanlık. Ama aynı zamanda baktığımızda 15 Temmuz dünyada eşi benzeri görülmeyen görülmediği kadar da bir hainliktir. Sadece iktidar hedef alınmadı. Devletimiz, ülkemiz, milli birliğimiz hedef alındı. Birliğin, beraberliğin ortadan kaldırılması adına fitnenin, fesadın yaygınlaştırılmasına milletimiz karşı koydu. O ihaneti planlayanlar hala durmadılar. Bu millet ayakta olduğu müddetçe onlara fırsat vermeyecek." diye konuştu.

Darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan Uysal, halkın seçtiği yöneticilerine ve hükümetine sahip çıktığını kaydetti.

Uysal şunları söyledi:

"Onun için bu meydanda silaha ve tanka karşı milletimiz çıplak elleriyle duasıyla yüreğiyle imanıyla mücadele etti. Bunu gelecek nesillere aktarmamız gerekiyor. Bu meydanda toplanan insanlarımız sabaha kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki süs havuzundan abdestini alıp namaza durup o şekilde mücadele ettiler. Onun için o anı burada anıtlaştırdık. Gelecek nesillere aktarıyoruz. Gelecek nesillerimiz bugünleri iyi hatırlayacak. Nesiller boyu bu 15 Temmuz hain darbe girişimi unutulmasın, düşüncesiyle Sarıyer Garipçe ve Yavuz Sultan Selim Köprümüzün hemen Avrupa Yakası ayağında 251 şehidimiz için 251 çınar ağacı diktik. Yine Çatalca'da aynı şekilde 251 şehidimiz ve bütün gazilerimizin hatırası için orman yaptık."

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker de Türk tarihinin şan ve şerefle dolu olduğunu ve bunun en onur veren sayfalarından birisini de 15 Temmuz'da yaşananların oluşturduğunu belirtti.

Eker, 251 şehidin halkın varlığına kasteden kanlı terör örgütüne karşı mücadele verirken hayatlarını yitirdiğini anımsatarak, "Millet o gün hainlere haddini bildirmiştir. O gün yaşanan bir hükümet değişikliği talebi değildi. O gün, doğrudan başında bu aziz milletin oylarıyla seçtiği, milletin de ümmetin de sesi ve vicdanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın başında bulunduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti çökertilmek istendi. Bunu uluslararası şer odaklarıyla onların yerli uşakları ve taşeronları gerçekleştirdiler. Bu millet de onlara değişik noktalarda hadlerini bildirdi. Milletin meydanlarda demokrasiye sahip çıkmak için meydanlara çıktığı saatlerde milletin vekilleri de TBMM çatısı altında bombalara karşı demokrasi nöbeti tutuyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür darbe kalkışmalarıyla bir daha karşılaşmama temennisinde bulunan Eker, şunları ifade etti:

"Ama buna cüret etmeye kalkan olursa, 15 Temmuz ve benzeri süreçlerde yaşadığı gibi bu aziz milletin evlatları, bu millet için hayatlarını seve seve vermekten asla tereddüt etmeyeceklerdir. Bu millet onurlu yürüyüşünü sürdürmektedir. Bu millet, devletiyle, ülkesiyle, varlığıyla, bayrağıyla, vatanıyla ebediyete kadar devam edecektir. Ne mutlu bu milletin evladı ve mensubu olana."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise halkın 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainleri işgal girişimine dik ve cesur duruşuyla kalkışmayı püskürttüklerini hatırlattı.

Şenocak, "Bunlar başta il başkanlığımız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Havaalanı ve köprülerde hain darbe girişimde bulundular. Ama milletiyle birlik olan liderin yapacağı kahramanlık destanını hayal edemediler. Halk hep beraber liderine sahip çıktı. Lider ile millet hep beraber sahada oldu. Tabii sahadan kaçanlar da oldu. Ama tarih bu kaçanları hep lanetleyecektir. Türk milleti, bu onurlu mücadelesini her daim zaferle sonuçlandırmıştır." ifadelerini kullandı.

Çocuk Meclisi yürüyüş yaptı

Bu arada anıt açılışından önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri yürüyüş gerçekleştirdi.

Fatih Fevzipaşa Caddesi'nde Atikali Karakolu önünde toplanan Çocuk Meclisi üyeleri, buradan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yürüyerek 15 Temmuz'daki hain darbeye karşı tepkilerini gösterdi, şehitleri andı.

Bu arada belediyede alınan bilgilere göre ölümü göze alarak darbeci hainlere karşı duran ve şehadete yürümeden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasının önündeki süs havuzundan abdest alan vatandaşların mizanseninin yapıldığı anıt için gerçekçi silikon heykeller kullanıldı.

Havuzun sağındaki büstün kaidesinin dibinde darbecilerin açtıkları ateşten korunmak amacıyla siper almış bir kişi ve yaralı üç kişi mizanseni ise gerçekçi silikon heykellerle canlandırıldı.

Kahraman vatandaşların hangi şartlar altında süs havuzundan abdest aldıklarını tam olarak anlatmak için tüm kamera kayıtları detaylıca incelendi. Heykellerin el, kol, ayak, bacak ve kafa kısımları silikondan, kostüm içinde kalan kısımları ise fiberden imal edildi.

Heykellerde gerçek insan saçı kullanıldı. Her bir heykel için ölçüsüne uygun kostümler dikildi.

Anıt için kullanılan heykeller Hollywood stüdyolarında kullanılan smooth on özel cilt kontakt platinum calayst silikon malzeme ile yapıldı. Heykeller elastik yapısı sayesinde darbe ve düşmelere karşı kırılmaz, aşırı sıcak ve soğuktan zarar görmez yapıda.

Anıt ayrıca korunması için camdan oluşan bir yapıyla çevrelendi.

Muhabir: Adem Demir,Muhammed Enes Can