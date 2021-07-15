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Gündem, 15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in kabrinde tören düzenlendi

Niğde Valiliğince, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'deki kabrinde tören düzenledi.

Abdullah Özkul   | 15.07.2021
15 Temmuz'un kahraman şehidi Ömer Halisdemir'in kabrinde tören düzenlendi Fotoğraf: Abdullah Özkul / AA

Niğde

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Ömer Halisdemir Meydanı'ndan başlayarak Çukurkuyu beldesine kadar Motosikletli Anma Sürüşü gerçekleştirildi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir de motosikletle şehidin kabrine gelerek okunan Kur'an-ı Kerim'i dinledi, dua okudu, mezara gül ve karanfil bıraktı, şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir ile görüştü.

Vali Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmamak adına şehitleri rahmetle, şükranla anmak için geldiklerini söyledi.

Özellikle şehit Ömer Halisdemir'in o gece yaptığı kahramanlığı, gösterdiği cesareti herkesin bildiğini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Şehit Ömer Halisdemir, hem darbenin seyrini değiştirdi hem de o gecenin sembol isimlerinden biri oldu. Bir anlamda da ülkemizin kaderini değiştirdi. Kendisini rahmetle, şükranla anıyorum. İnanıyorum ki bu topraklardan gerektiği zaman bu vatan için bu millet için bu bayrak için kendini seve seve feda edebilecek nice kahramanlar çıkacaktır. Tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun."

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de 15 Temmuz'un karanlık bir gece olduğu o günden sonra birçok tabunun yıkıldığını belirterek, "O günden sonra ülkemiz sonsuza dek çok daha önü açık şekilde ilerleyecektir. Niğdeliler olarak şehidimiz Ömer Halisdemir için çok gururluyuz, biraz hüzün var ama gururumuz da gerçekten çok fazla. O gün 6 şehit verdik Niğde olarak. Niğde her zaman devletinin, milletinin yanında olmuştur. Bundan sonra nerede ihtiyaç olursa her zaman yanında olacaktır. Nice Ömer'ler çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Nevşehir'den koşarak Çukurkuyu'ya gelen "Kapadokya Kaplanları"nın 21 üyesi de Halisdemir'in kabrinde dua okudu.

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