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Dünya, 10. Büyükelçiler Konferansı

Ukrayna'dan bugün 154 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.

Fuat Kabakcı   | 11.03.2022
Ukrayna'dan bugün 154 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Ankara

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın Odessa, Lviv ve Çernigiv kentlerinden 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 963’e ulaştı. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.


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