Ukrayna'dan bugün 154 Türk vatandaşı daha tahliye edildi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bugün Ukrayna'dan 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını duyurdu.
Ankara
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna'nın Odessa, Lviv ve Çernigiv kentlerinden 154 Türk vatandaşının daha yola çıktığını kaydetti.
Çavuşoğlu, "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 13 bin 963’e ulaştı. Yolunuz açık olsun!" ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Bugün Odesa, Lviv ve Çernihiv’den 154 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 1️⃣3️⃣.9️⃣6️⃣3️⃣oldu.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 11, 2022
Yolunuz açık olsun!🇹🇷 pic.twitter.com/NLVRWbDpST