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Kızılyıldız Teknik Direktörü Milos Milojevic, açıklamalarda bulunuyor.
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Trabzonspor, gruptan çıkmak için son hafta maçlarını bekleyecek

UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 28.10.2022
Trabzonspor, gruptan çıkmak için son hafta maçlarını bekleyecek

Ankara

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 5. hafta, 8 maçla tamamlandı.

Trabzonspor, konuk olduğu Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a 2-1 yenilerek H Grubu'nda ilk ikiye kalma şansını zora soktu.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 37. dakikada Aleksandar Katai ve 64. dakikada Aleksandar Pesic kaydetti. Bordo-mavililerin golü ise 39. dakikada Anastasios Bakasetas'dan geldi.

Grubun diğer maçında Ferencvaros, konuk ettiği Monaco ile 1-1 berabere kaldı. 5 maçın ardından Ferencvaros'un 10 puanla üst turu garantilediği grupta, Monaco 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. 6 puanlı takımlardan Trabzonspor üçüncü, Kızılyıldız ise dördüncü sırada yer alıyor.

Liderlik şansı kalmayan Karadeniz temsilcisi, grubu ikinci sırada tamamlaması halinde turnuvada play-off turu maçlarına çıkacak. Trabzonspor, grup üçüncüsü olması halinde ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.

Ronaldo golünü attı

Öne çıkan karşılaşmada, İngiltere'nin Manchester United takımı, konuk ettiği Moldova temsilcisi Sheriff'i Diogo Dalot, Marcus Rashford ve Cristiano Ronaldo'nun ağları sarsmasıyla 3-0 yendi ve E Grubu'nda ilk iki sıra içinde yer almayı garantiledi.

Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile arasında yaşanan sorunun çözülmesinin ardından hafta içi takımla antrenmanlara alınan Portekizli yıldız Ronaldo, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika boyunca süre aldı.

TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sturm Graz (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda): 1-0

Manchester United (İngiltere) - Sheriff (Moldova): 3-0

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Sociedad (İspanya): 0-2

HJK Helsinki (Finlandiya) - Roma (İtalya): 1-2

Freiburg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan): 1-1

Nantes (Fransa) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - Trabzonspor: 2-1

Ferencvaros (Macaristan) - Monaco (Fransa): 1-1

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