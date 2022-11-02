Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Efeler, Çine ve Köşk ilçelerinde 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Aydın
Alınan bilgiye göre, Çine, Köşk Efeler'de taşımalı eğitim gören 106 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle Çine Devlet Hastanesi ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencilerdin 97’si taburcu edildi, tedavisi devam eden öğrencilerin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Efeler'de hazırlanan öğle yemeği menüsünde köfte ve makarna olduğu, öğrencilerin yedikleri gıdadan zehirlendiklerinin tahmin edildiği öğrenildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yemeklerden numune alındığı öğrenildi.
Öte yandan, olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı belirtildi.
Aydın'da 27 sporcu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 27 sporcu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Nazilli Belediyespor'un altyapısında futbol oynayan 27 sporcu, mide bulantısı şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, tedavisi devam eden futbolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.
Özcan, aynı yemekten yiyen ancak herhangi bir şikayeti olmayan 18 sporcunun da tedbir amaçlı hastaneye getirildiğini belirtti.
Kentte farklı ilçelerde de benzer vakaların yaşandığını anımsatan Özcan, şunları kaydetti:
"Diğer 18 arkadaşımız tedbir amaçlı hastanede tutuluyor. Bekleme sürelerinden sonra tesise gidecekler. Gerekli tahliller ve incelemeler yapılıyor. Nereden kaynaklandığı tespit edilecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."
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