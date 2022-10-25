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Osmaniye'deki orman yangınına karadan müdahale başladı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 2 gün önce çıkan, sarp arazi yapısı nedeniyle havadan söndürme çalışmaları yapılabilen orman yangınına yer ekiplerinin müdahalesi başladı.

Muzaffer Çağlıyaner   | 25.10.2022
Osmaniye'deki orman yangınına karadan müdahale başladı Fotoğraf: Muzaffer Çağlıyaner / AA

Osmaniye

Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu 23 Ekim'de başlayan yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Sarp arazi yapısı nedeniyle karadan ekiplerin ulaşmakta güçlük çektiği yangına, iki gün boyunca havadan müdahale edildi.

Gün boyunca 3 helikopterin katıldığı söndürme çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Yer ekiplerinin ulaştığı yangın bölgesinde karadan müdahaleye başlandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Düldül Dağı eteklerindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu 23 Ekim'de yangın çıkmıştı.

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