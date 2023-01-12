Dolar
18.78
Euro
20.37
Altın
1,894.77
ETH/USDT
1,425.20
BTC/USDT
18,855.00
BIST 100
4,970.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
#haberici

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Esin Işık, Barış Gündoğan   | 12.01.2023
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

Ankara

AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Akşener, kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle özel Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve kontrollerinin sürdüğünü ifade etti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Akşener'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Zorlu, açıklamasında, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi'ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'nın Elmalı ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle yarın eğitime ara verildi
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 63 metreye ulaştı, dip savaklar test edildi
İletişim Başkanı Altun: İsveç gecikmeksizin terör örgütü mensuplarına karşı gerekli adımları atmalı
TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen'in Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal etti
Burdur'da sağanak su baskınlarına neden oldu

Benzer haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre Türkiye'de 122 siyasi parti bulunuyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet