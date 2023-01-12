İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Ankara
AA muhabirinin parti yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Akşener, kalp çarpıntısı şikayeti nedeniyle özel Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.
Parti yetkilileri, Akşener'in sağlık durumunda endişe verici bir durum olmadığını ve kontrollerinin sürdüğünü ifade etti.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Akşener'in sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Zorlu, açıklamasında, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener bugün hafif bir çarpıntı şikayeti ile akşam saatlerinde Ankara Güven Hastanesi'ne intikal etmiş olup çok şükür yapılan tetkiklerinde bir sorun tespit edilmemiştir. Yarın taburcu olması planlanmaktadır. Milletimizin bilgilerine saygıyla sunarız." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.